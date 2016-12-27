В Хабаровске завершено расследование уголовного дела по крушению вертолета МИ-8Т

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении командира вертолета, потерпевшего катастрофу в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение крупного ущерба).

По данным следствия, 15 августа 2015 года вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ОАО «Авиакомпания «Восток», выполнял коммерческий рейс по доставке туристов к месту отдыха по маршруту «Хабаровск – посадочная площадка им. Полины Осипенко – бухта Онгачан» и в обратном направлении.

Из пункта назначения вертолет вылет в 12.30 по местному времени. На его борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. После дозаправки судна в районе им. Полины Осипенко, полет выполнялся в неблагоприятных погодных условиях над горной поверхностью острова Южный Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края и водным пространством Охотского моря. В 17 часов 07 минут указанных суток на расстоянии 100 метров от береговой черты полуострова Тугурский произошло попадание вертолета в режим «вихревого кольца», столкновение с водной поверхностью и полное его затопление.

В результате катастрофы погибли пять пассажиров, еще одному причинен легкий вред здоровью. Кроме того, противоправными действиями КВС причинен крупный ущерб собственнику вертолета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в размере более 51 млн. рублей в связи с полной утратой и разрушением воздушного судна.

В ходе предварительного расследования выполнен большой объем следственных и иных процессуальных действий. На начальном этапе с привлечением водолазов из воды подняты и осмотрены тела погибших, их личные вещи, со дна Охотского моря поднят фюзеляж вертолета и его хвостовая балка, отсеченная винтом. Расследование уголовного дела представляло особую сложность, что связано с необходимостью производства большого числа судебных экспертиз, авиационной спецификой преступления, отдаленностью проживания свидетелей и потерпевших.

По результатам расследования установлено и доказано, что катастрофа произошла по вине командира воздушного судна, которым допущен ряд нарушений правил полета, а именно, при ухудшении метеоусловий он не принял своевременное решение о возврате на аэродром вылета, продолжив полет в условиях плохой видимости на высоте ниже минимально допустимой (менее 100 метров над водным пространством), со скоростью до 40 км/ч. То есть, КВС не обеспечил безопасность движения воздушного судна, не выдерживав безопасных высот и скоростей полета. Кроме того, на борту отсутствовали спасательные жилеты.

Как сообщила редакции ИА "DixiNews" старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Оксана Полшакова, в ходе следствия обвиняемый виновным себя не признал, в содеянном не раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным первым заместителем Дальневосточного транспортного прокурора обвинительным заключением направлено в суд.