Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток

Правительство России внесет до конца года в Госдуму законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток, сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе Минвостокразвития.

Такое решение было принято по итогам рассмотрения законопроекта на заседании Правительства России.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «законопроект прошел все согласования, получил положительное заключение Государственно-правовое управление Президента России». «В новом году парламент будет работать над принятием этого закона. Предлагается принципиально новый тип визы – электронный. Такого еще не было в истории России, хотя это решение применяется в других странах», – уточнил глава Минвостокразвития России.

В соответствии с проектом федерального закона иностранные граждане, прибывающие в Свободный порт Владивосток, получают возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Виза действует в течение 30 дней с ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Для ее получения необходимо не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполнить на специализированном сайте МИД России заявление в электронной форме.

По словам Министра, прибыть по электронной визе можно во все пять регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. При этом иностранцы получают право передвигаться только в том регионе, в который был осуществлен въезд.