Общество

Елена Малкова
26 Декабря, 2016 15:39

В Воронежской области обнаружено 1000 тонн зараженной кукурузы

Управлением Россельхознадзора по Воронежской области обнаружена партия кукурузы, зараженная карантинным объектом.
Источник фото: tvoi54.ru
Воронеж, 26 Декабря - DIXINEWS.

Управлением Россельхознадзора по Воронежской области обнаружена партия кукурузы объемом 1000 тонн, зараженная карантинным объектом амброзией трехраздельной, находящаяся на хранении ООО «Калачагроснаб», сообщает пресс-служба управления.

Подкарантинная продукция принадлежит ООО «НПО Агро-Тандем» (г. Воронеж).

Фирма не известила Управление Россельхознадзора о заражении своей продукции, таким образом, нарушив требования ст. 32 ФЗ «О карантине растений».

Россельхознадзор подчеркивает, что амброзия представляет опасность не только для окружающей среды, но и человека. Вредоносность амброзии состоит в том, что она является серьезным конкурентом сельскохозяйственных культур за влагу, свет, питательные вещества и жизненное пространство. Сорняк ухудшает плодородие почвы.

В момент цветения амброзия представляет угрозу для здоровья человека. В это время сорняк выделяет большое количество пыльцы, которая провоцирует аллергию, амброзийный поллиноз, переходящую в хронические заболевания.

Калачеевский район является карантинной зоной по амброзии трехраздельной, что требует от хозяйствующих субъектов организаций мероприятий по недопущение распространения очагов этого сорняка.

По результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия должностное лицо ООО «НПО Агро-Тандем» привлечено к административной ответственности.

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