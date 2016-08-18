Общество

Елена Малкова
26 Декабря, 2016 14:43

57 тысяч жителей Красноярского края не смогут выехать заграницу

Судебными приставами ограничены в праве выезда за пределы РФ более 57 тыс. жителей Красноярского края
Источник фото: ndn.info
Красноярск, 26 Декабря - DIXINEWS.

В настоящее время ограничены в праве выезда за пределы России более 57 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба УФССП России по Красноярскому краю

В числе «невыездных» оказался и житель Енисейского района. Именно эта ограничительная мера стала для него причиной для погашения штрафа ГИБДД.

В отделе судебных приставов по Енисейскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по административному штрафу по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о временном ограничении на выезд из России. В связи с этим нарушитель Правил дорожного движения изыскал средства и погасил задолженность. После чего было вынесено постановление об отмене ограничения на выезд из РФ.

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