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Елена Малкова
26 Декабря, 2016 13:48
В Прикамье обнаружили цех по производству контрафактного алкоголя
Краснокамск, 26 Декабря - DIXINEWS.
В Краснокамске пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактного алкоголя, сообщили ИА «DixiNews» в ОИ и ОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с бойцами спецподразделения Росгвардии пресечена деятельность цеха по производству контрафактного алкоголя.
Цех располагался в одном из хозяйственных помещений г. Краснокамска. Полицейские изъяли более 1,8 тыс. литров спиртосодержащей продукции. Также было изъято оборудование, упаковка, пластмассовая тара, пищевые добавки и колеры для придания вкусовых качеств коньячных напитков.
В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий в гаражном боксе были обнаружены подготовленные к реализации свыше 3 500 бутылок с алкоголем. Это контрафактные водка, коньяк, виски, мартини, которые выдавались за алкогольную продукцию известных марок. Здесь же были обнаружены ленты акцизных марок, штампы, упаковочный материал, этикетки и пробки-дозаторы. В результате экспертизы было установлено, что акцизные марки, наклеенные на бутылки, - подделка.
По подозрению в преступлении задержаны двое мужчин 31 и 33 лет. Задержанные признали факт незаконного изготовления спиртосодержащей продукции для дальнейшего сбыта.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».
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