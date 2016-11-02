В Свердловской области перед судом предстанет бывший старший следователь полиции

В Невьянске перед судом предстанет бывший старший следователь полиции, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Бывший старший следователь следственного отдела МО МВД России «Невьянский» обвиняется по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), чч.1, 2 ст.158 УК РФ (кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, обвиняемая, работая старшим следователем, с апреля по июнь этого года, в рамках расследования уголовного дела, похитила деньги, которые были изъяты у обвиняемого при задержании. В этот же период времени обвиняемая получила от подследственного пин-коды личных банковских карт, изъятых при его задержании, а затем сняла с них деньги. Таким образом, подследственному был причинен ущерб на 48 500 рублей.

Кроме того, обвиняемая, в ходе расследования другого уголовного дела, лично изъяв у подследственной часть похищенных той денег - 3 тыс. рублей, похитила их и в ходе следствия не вернула их потерпевшей. Обвиняемая, изготовив расписку о получении потерпевшей денег, от имени последней расписалась в ней и приобщила данную расписку к материалам уголовного дела.

Обвиняемая в полном объеме признала вину и возместила причиненный ущерб.

В ходе расследования уголовного дела начальнику СО МО МВД России «Невьянский» и начальнику МО МВД России «Невьянский» внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.