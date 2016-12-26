В Волгограде уборка улиц ведется в круглосуточном режиме

Минувшей ночью на городские улицы вышли порядка 60 единиц специализированной техники, сообщает пресс-служб администрации Волгограда.

Дорожные службы организовали работы по уборке снега, очистке тротуаров, подметанию дорог.

За прошедшую ночь было использовано около 180 тонн песко-соляной смеси. С городских улиц было вывезено почти 400 кубометров снега.

Сегодня работы по очистке городских улиц продолжаются. Прежде всего, дорожникам предстоит почистить от снега и обработать противогололедными материалами основные магистрали и улицы города, по которым осуществляет движение общественный транспорт. После этого будут обработаны второстепенные дороги. Особое внимание в ходе уборки улиц уделяется состоянию аварийно-опасных участков дорог, спускам и подъемам.

Сложности с очисткой мест высадки-посадки пассажиров возникают из-за автовладельцев, которые в нарушение правил оставляют свои машины в зоне остановочных карманов.