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Елена Малкова
26 Декабря, 2016 11:26
В Челябинской области после мониторинга СМИ возбуждено уголовное дело об оскорблении полицейского
Челябинск, 26 Декабря - DIXINEWS.
Прокурором Уйского района в ходе мониторинга сети Интернет были выявлены видеоролики, содержащие сведения о преступлении по ст.319 УК РФ (оскорблении представителя власти).
Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Челябинской области.
В рамках изучения видеоматериалов и в ходе проведенной проверки было установлено, что в августе на водоеме в окрестностях п.Восточный гражданин публично оскорбил участкового, находящегося при исполнении должностных обязанностей.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, впоследствии было возбуждено и расследовано уголовное дело.
Уголовное дело по обвинению гражданина направлено в Уйский районный суд.
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