Криминал

Елена Малкова
26 Декабря, 2016 11:26

В Челябинской области после мониторинга СМИ возбуждено уголовное дело об оскорблении полицейского

Уголовное дело направлено в Уйский районный суд.
Источник фото: kirmayak.ru
Челябинск, 26 Декабря - DIXINEWS.

Прокурором Уйского района в ходе мониторинга сети Интернет были выявлены видеоролики, содержащие сведения о преступлении по ст.319 УК РФ (оскорблении представителя власти).

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Челябинской области.

В рамках изучения видеоматериалов и в ходе проведенной проверки было установлено, что в августе на водоеме в окрестностях п.Восточный гражданин публично оскорбил участкового, находящегося при исполнении должностных обязанностей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, впоследствии было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Уголовное дело по обвинению гражданина направлено в Уйский районный суд.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Прикамье обнаружили цех по производству контрафактного алкоголя
В Свердловской области перед судом предстанет бывший старший следователь полиции
Многотонный большегруз с замороженным мясом пропал, выехав из Петербурга

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
57 тысяч жителей Красноярского края не смогут выехать заграницу
Краснокамск, 26 Декабря, 13:48.
В Прикамье обнаружили цех по производству контрафактного алкоголя
Екатеринбург, 26 Декабря, 12:31.
В Свердловской области перед судом предстанет бывший старший следователь полиции
Волгоград, 26 Декабря, 11:47.
В Волгограде уборка улиц ведется в круглосуточном режиме
Челябинск, 26 Декабря, 11:26.
В Челябинской области после мониторинга СМИ возбуждено уголовное дело об оскорблении полицейского
Санкт-Петербург, 26 Декабря, 10:59.
Многотонный большегруз с замороженным мясом пропал, выехав из Петербурга
Самара, 26 Декабря, 10:25.
В электричке Самара-Аэропорт Курумоч-Самара с 1 января изменится стоимость проезда
Новосибирск, 26 Декабря, 10:09.
В Новосибирске ожидается существенное потепление
Россия, Москва, 26 Декабря, 09:13.
Правительство РФ выделило 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Пермь, 26 Декабря, 08:57.
В Перми стоимость новогодней продуктовой корзины подорожала на четверть
Ростов-на-Дону , 26 Декабря, 06:03.
В Ростовской области изъяли 600 литров спиртосодержащих лосьонов
Россия, Москва, 26 Декабря, 05:22.
В России объявлен общенациональный траур по погибшим а авиакатастрофе Ту-154
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия