В Челябинской области после мониторинга СМИ возбуждено уголовное дело об оскорблении полицейского

Прокурором Уйского района в ходе мониторинга сети Интернет были выявлены видеоролики, содержащие сведения о преступлении по ст.319 УК РФ (оскорблении представителя власти).

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Челябинской области.

В рамках изучения видеоматериалов и в ходе проведенной проверки было установлено, что в августе на водоеме в окрестностях п.Восточный гражданин публично оскорбил участкового, находящегося при исполнении должностных обязанностей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, впоследствии было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Уголовное дело по обвинению гражданина направлено в Уйский районный суд.