Многотонный большегруз с замороженным мясом пропал, выехав из Петербурга

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Полиция проводит проверку по факту пропажи грузового автомобиля с замороженным мясом, сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию поступило заявление о том, что по пути из Санкт-Петербурга во Владимир исчез грузовик с многотонной партией замороженного мяса.

25 декабря в полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что 23 декабря со склада в Петербурге в адрес его компании, расположенной во Владимире, был направлен груз замороженной говядины массой 18,494 кг.

Многотонный груз так и не был доставлен. Водитель на связь не выходит. В настоящее время по данному факту проводится проверка.