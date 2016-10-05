|
Елена Малкова
26 Декабря, 2016 10:59
Многотонный большегруз с замороженным мясом пропал, выехав из Петербурга
Санкт-Петербург, 26 Декабря - DIXINEWS.
Полиция проводит проверку по факту пропажи грузового автомобиля с замороженным мясом, сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию поступило заявление о том, что по пути из Санкт-Петербурга во Владимир исчез грузовик с многотонной партией замороженного мяса.
25 декабря в полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что 23 декабря со склада в Петербурге в адрес его компании, расположенной во Владимире, был направлен груз замороженной говядины массой 18,494 кг.
Многотонный груз так и не был доставлен. Водитель на связь не выходит. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия