В электричке Самара-Аэропорт Курумоч-Самара с 1 января изменится стоимость проезда

О новых тарифах сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

О новой стоимости проезда в электропоездах сообщением Самара-Аэропорт Курумоч-Самара сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Со следующего года в вагонах 3-го класса поездов № 6024/6023, 6028/6027, 6032/6031, 6034/6033 установлен новый тариф.

Стоимость проезда на участках Самара – Ягодная составит 30 рублей, Самара – Аэропорт Курумоч (п. Берёза) – 115 рублей. Основанием для новых тарифов послужил соответствующий приказ Министерства экономического развития, инвестиции и торговли Самарской области.