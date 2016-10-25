Общество

Елена Малкова
26 Декабря, 2016 10:09

В Новосибирске ожидается существенное потепление

Вместе с потеплением ожидаются и снегопады.
Источник фото: epochtimes.ru
Новосибирск, 26 Декабря - DIXINEWS.

Нехарактерное для зимних месяцев потепление ожидается в Новосибирске на этой неделе, сообщают «Новосибирские новости».

Как прогнозируют синоптики, морозы отступят, вернутся снегопады, а температура воздуха поднимется до -1 градуса.

По прогнозам синоптиков, значительное потепление ожидается с 26 декабря.

«Средние ночные температуры составят от -10 градусов и выше, днем также будет около -10 градусов, в отдельные часы воздух сможет прогреваться до -3 градусов», - сообщает источник со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

Вместе с потеплением ожидаются и снегопады. Особенно сильные снегопады в Новосибирске прогнозируются к 29 декабря.

По информации Гисметео во вторник, 27 декабря, температура воздуха начнет повышаться до -12 градусов, а к среде, 28 декабря, до - 4 градусов. В ночные часы температура воздуха составит -10…-12 градусов.

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