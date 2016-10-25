|
Елена Малкова
26 Декабря, 2016 10:09
В Новосибирске ожидается существенное потепление
Новосибирск, 26 Декабря - DIXINEWS.
Нехарактерное для зимних месяцев потепление ожидается в Новосибирске на этой неделе, сообщают «Новосибирские новости».
Как прогнозируют синоптики, морозы отступят, вернутся снегопады, а температура воздуха поднимется до -1 градуса.
По прогнозам синоптиков, значительное потепление ожидается с 26 декабря.
«Средние ночные температуры составят от -10 градусов и выше, днем также будет около -10 градусов, в отдельные часы воздух сможет прогреваться до -3 градусов», - сообщает источник со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.
Вместе с потеплением ожидаются и снегопады. Особенно сильные снегопады в Новосибирске прогнозируются к 29 декабря.
По информации Гисметео во вторник, 27 декабря, температура воздуха начнет повышаться до -12 градусов, а к среде, 28 декабря, до - 4 градусов. В ночные часы температура воздуха составит -10…-12 градусов.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия