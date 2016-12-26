Правительство РФ выделило 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Правительство РФ выделило 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам межбюджетных трансфертов в размере 6,417 млрд рублей на выплату социальных доплат к пенсиям.

«Региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте федерации, где этот пенсионер проживает», – пояснили в правительстве.

Число получателей таких доплат составляет порядка 410 тысяч человек. При этом средний размер доплат колеблется от 2142 до 8537 рублей.

Межбюджетные трансферты распределены между такими регионами России, как Республики Коми, Саха, Камчатский, Приморский и Хабаровский край, Архангельская, Магаданская, Московская, Мурманская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий и Чукотский автономный округа.