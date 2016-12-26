Общество

Лидия Ломакина
26 Декабря, 2016 08:57

В Перми стоимость новогодней продуктовой корзины подорожала на четверть

В Перми стоимость новогодней продуктовой корзины подорожала на четверть.
Источник фото: newspile.ru
Пермь, 26 Декабря - DIXINEWS.

По подсчётам экономистов ПГНИУ, в этом году стоимость новогодней продуктовой корзины составила 5375 рублей.

Так называемый «новогодний индекс пермяка» специалисты ПГНИУ составляют с 2014 года, анализируя цены на основные ингредиенты для популярных салатов, на напитки, ёлки и ёлочные украшения.

Специалисты ПГНИУ составляют с 2014 года, анализируя цены на основные ингредиенты для популярных салатов, на напитки, ёлки и ёлочные украшения.

Так, за два года продуктовая корзина на Новый год в общей сложности выросла на 9% и в этом году составила 5375 рублей.

Наибольший рост цен произошёл на помидоры, которые подорожали на 142%, на консервированные огурцы, выросшие в цене на 104%, и майонез – 65%.

В то же время упала цена на шоколадные конфеты (44%), на варёную колбасу (31%) и шампанское отечественного производства (45%).

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