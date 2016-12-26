Общество

Лидия Ломакина
26 Декабря, 2016 06:03

В Ростовской области изъяли 600 литров спиртосодержащих лосьонов

Источник фото: rentv.cdnvideo.ru
Ростов-на-Дону , 26 Декабря - DIXINEWS.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий полиция установила три факта реализации опасных для здоровья спиртосодержащих лосьонов.

По информации ГУ МВД России по Ростовской области, на двух оптовых базах было изъято 600 литров лосьонов «Вита-септа», «Хлебный», «Боярышник» и «Красный перец». Продукция, подготовленная к реализации, не имела соответствующей документации.

В настоящее время вся изъятая продукция направлена на проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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