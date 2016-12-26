В России объявлен общенациональный траур по погибшим а авиакатастрофе Ту-154

В России день траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154.

В понедельник, 26 декабря, в России день траура по жертвам катастрофы самолёта Ту-154 Минобороны в Сочи.

В результате авиакатастрофы погибли 92 человека.

В соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные предновогодние мероприятия и передачи. В день траура телеканалы также снимут с эфира рекламу.

Во всех храмах Русской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Напомним, направлявшийся из Москвы в Сирию самолёт разбился накануне рано утром через несколько минут после взлёта из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ - съёмочные группы Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, - и более 60 участников ансамбля имени А. В. Александрова, включая руководителя ансамбля Валерия Халилова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками. Обломки Ту-154 были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Следственный комитет по факту крушения самолёта возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").