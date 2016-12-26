Продукция ЗАО «Агрофирма «Мясо» стала дипломантами конкурса «100 лучших товаров России»

Пельмени «Чайковские» и «Ветчина в оболочке» стали дипломантами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Итоги 19-го Всероссийского конкурса-программы «100 лучших товаров России», проходившего в этом году под девизом «Будем патриотами – дадим Отечеству лучшие товары!», были подведены в канун Нового года.

Конкурс заслуженно пользуется авторитетом среди российских производителей, в их числе и предприятия Пермского края, ежегодно участвующие в программе и представляющие свою продукцию. В Пермском крае конкурс проходил под кураторством краевого Министерства промышленности, предпринимательства и торговли. Организационная работа была возложена на ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае».

Ежегодный участник программы – ЗАО «Агрофирма «Мясо» - в этом году представила на конкурс свои новинки: пельмени «Чайковские» и «Ветчину в оболочке».

«Ветчина в оболочке» - продукт высшего сорта из нежирной свинины, изготовленный по ГОСТу. Специальная проницаемая оболочка позволяет продукт коптить, придавая ветчине тонкий аромат копчения. А использование отборного, собственно-выращенного мяса делает продукт не просто высококачественным, но и экологически чистым.

Пельмени «Чайковские» - продукт высшего качества, максимально приближен к домашним пельменям. При изготовлении фарша, доля которого в продукте составляет более 60%, используется традиционное натуральное сырьё и классическая рецептура. Пельмени «Чайковские» являются более постным продуктом, поскольку фарш преимущественно состоит из говядины. Помимо мяса используются традиционные специи – соль, чёрный перец, лук и никаких дополнительных добавок, усилителей вкуса, ароматизаторов и сои.

Продукция широко известна и любима потребителями не только г. Чайковский, но и в территориях всего Пермского края.

На каждом этапе конкурса, отдельно по каждому виду продукции экспертная комиссия производила оценку качества продукта. Решение о выдвижении продукции на федеральный этап принимала региональная комиссия по качеству Пермского края.

20 декабря в Перми состоялась торжественная церемония награждения предприятий и организаций, победителей конкурса «100 лучших товаров России».

Продукция ЗАО «Агрофирма «Мясо» получила высокие оценки. Пельмени «Чайковские» и «Ветчина в оболочке» стали дипломантами конкурса. Генеральный директор чайковского мясоперерабатывающего предприятия по традиции подписал Декларацию качества, тем самым принимая на себя добровольные обязательства обеспечивать стабильность показателей качества и поддерживать достигнутый высокий уровень потребительских характеристик выпускаемой продукции в течение двух лет.

Советом организаторов конкурса-программы «100 лучших товаров России» почётным знаком «Отличник качества» была награждена сотрудник ЗАО «Агрофирма «Мясо» Татьяна Анатольевна Парамонова.

Генеральный директор мясоперерабатывающего предприятия Игорь Валентинович Ким был удостоен почётного знака «За достижения в области качества».