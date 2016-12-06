Дмитрий Медведев утвердил состав Правительственной комиссии для расследования авиакатастрофы Ту-154

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил состав Правительственной комиссии, созданной в целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолёта Ту-154 25 декабря 2016 года в районе Сочи.

Военный самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря, спустя несколько минут после вылета из Адлера в Сирию. На борту лайнера находились 92 человека. Все они погибли.

Состав комиссии:

Соколов М.Ю. - Министр транспорта Российской Федерации (председатель Комиссии);

Нерадько А.В. - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (заместитель председателя Комиссии);

Панков Н.А. - статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии - секретарь Комиссии);

Попов П.А. - заместитель Министра обороны Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии);

Ваничкин М.Г. - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации;

Вуколов В.Л. - руководитель Федеральной службы по труду и занятости;

Каграманян И.Н. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации;

Кондратьев В.И. - губернатор Краснодарского края;

Лекарев Г.Г. - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации;

Чуприян А.П. - заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с катастрофой самолёта Ту-154 над Чёрным морем:

«Глубоко потрясён катастрофой самолёта Ту-154 над Чёрным морем. Эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов. В числе погибших – журналисты, военнослужащие и музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию с очень доброй и мирной миссией. С этой тяжёлой утратой невозможно смириться, она невосполнима. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей. Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, и всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь. От себя лично и от имени Правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших слова поддержки и соболезнования. Искренне сочувствую и скорблю вместе с вами».

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим пассажирам и членам экипажа Ту-154, разбившегося по пути из Сочи в Сирию. Соответствующий указ сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.