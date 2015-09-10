Минздрав России сообщило о местах оказания экстренной психолого-психиатрической помощи родственникам погибших в авиакатастрофе Ту-154

Министерство здравоохранения РФ сообщило о готовности организации ликвидации медико-санитарных последствий крушения самолета Ту-154 в г. Сочи 25 декабря 2016 года.

По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в г. Сочи Краснодарского края направлен директор Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России Сергей Гончаров, сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

Координацию по подготовке к проведению судебно-медицинских экспертиз тел погибших осуществляет главный внештатный судебно-медицинский эксперт Минздрава России, директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы, профессор Андрей Ковалев, приведена в режим повышенной готовности группа психиатров Федерального научного центр психиатрии и наркологии им. Сербского под руководством главного внештатного специалиста психиатра Минздрава России, профессора Зураба Кекелидзе.

Министерством здравоохранения Краснодарского края по поручению Минздрава России проведены следующие мероприятия:

- в аэропорту г. Сочи размещены две бригады скорой медицинской помощи, 3 человека медицинских психологов;

- службой медицины катастроф Краснодарского края в г. Сочи сформировано 48 бригад скорой медицинской помощи, 5 находится в резерве;

- сформированы бригады из 10 врачей – судебно-медицинских экспертов, 15 бригад медицинских психологов (30 человек).

По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, определены гостиницы для размещения родственников, подготовлены автобусы для перемещения родственников. В гостиницах развернуты медицинские пункты для оказания медицинской помощи родственникам.

Все адреса, по которым проживают родственники погибших, взяты на особый контроль Центром экстренной медицинской помощи г. Москвы. Родственники остальных погибших взяты на контроль медицинскими работниками ведомственных медицинских организаций. В здании Ансамбля им. А.В. Александрова организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Сформирован резерв коек для госпитализации по экстренным показаниям в одной из больниц г. Москвы.

Работает горячая линия экстренной психолого-психиатрической помощи Федерального научного центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. Специалисты Центра готовы оказывать психологическую помощь близким погибших.

Организация судебно-медицинских экспертиз погибших в Москве будет осуществляться Российским центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава России во взаимодействии со специалистами Министерства обороны РФ.

Военный самолет Ту-154 Минобороны России пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, спустя несколько минут после вылета из Адлера, где проходил дозаправку для того, чтобы продолжить путь в Сирию. На борту лайнера находились 92 человека, включая членов экипажа, журналистов «Первого канала», НТВ, телеканала «Звезда», артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащих. Также в самолете летела глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить с наступающими новогодними праздниками российских летчиков.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем, на борту которого находились 92 человека. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.