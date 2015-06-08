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Елена Малкова
24 Декабря, 2016 19:13
Житель Казани перечислил мошенникам 75 тыс рублей
Казань, 24 Декабря - DIXINEWS.
Житель Казани перечислил аферистам 75 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
В полицию обратился 42-летний мужчина.
Со слов мужчины, на одном из сайтов в Интернете он увидел объявление о продаже новой иномарки по привлекательной цене. Созвонившись с будущим продавцом, мужчина сообщил, что желает купить машину. Но «продавец» попросил внести предоплату. Житель Казани в тот же день перечислил на банковские карты, указанные мошенником, в общей сложности 75 тыс. рублей. После получения денежных средств «владелец» иномарки перестал отвечать на звонки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
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