В Уфе на улице Ленина установили новый светофор

Новый светофорный объект и соответствующие дорожные знаки установлены на улице Ленина.

Новый светофор и соответствующие дорожные знаки установлены по улице Ленина, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Светофорный объект появился недалеко от дома №65/4, напротив главного входа в парк им. И.Якутова.

В настоящее время для информирования водителей и пешеходов о новом светофоре на данном участке дороги техническое устройство работает в режиме «Внимание!» (мигание желтым светом). До этого была проведена проверка работы устройства. В 09.00 часов 27 декабря данный светофор будет введен в автоматический режим системы координированного управления движением.

Городские службы призывают пешеходов и водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.