Власть

Елена Малкова
24 Декабря, 2016 10:24

Губернатор Омской области запретил главам покидать свои районы в новогодние праздники

Губернатор Омской области Виктор Назаров.
Источник фото: pda.fedpress.ru
Омск, 24 Декабря - DIXINEWS.

23 декабря на заседании антитеррористической комиссии губернатор Омской области Виктор Назаров запретил главам муниципалитетов без согласования с ним покидать в предстоящие новогодние праздники пределы своих районов, сообщается на официальном портале регионального правительства.

«Только при крайней необходимости руководство районом можно будет временно возложить на первого заместителя. При этом главы должны быть на связи в любой момент», - говорится в сообщении.

Глава Омской области считает, что предстоящие праздники для чиновников повод не для отдыха, а наоборот, усиленной работы. Руководитель региона потребовал перевести на усиленный режим все силы и средства по обеспечению охраны правопорядка и бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения. А главам муниципалитетов - взять ситуацию на территориях под личный контроль.

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