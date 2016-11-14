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Елена Малкова
24 Декабря, 2016 09:07

В Верещагино по факту отравления школьников возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Источник фото: kolpinec.ru
Верещагино, 24 Декабря - DIXINEWS.

Верещагинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Пермскому краю по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников в г. Верещагино, сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

22 и 23 ноября 2016 года в ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная районная больница» обратились 40 учеников младших классов МАОУ «Верещагинская средняя общеобразовательная школа № 121» с симптомами отравления, из которых 27 учеников были госпитализированы в инфекционное отделение лечебного учреждения.

Установлено, что отравление учеников младших (2-4) классов МАОУ «Верещагинская средняя общеобразовательная школа № 121» произошло после их питания 22 ноября 2016 года в школьной столовой.

Организацией питания в данном учебном заведении осуществляла МУП «Верещагинский комбинат детского питания», которое действовало на основании договора об оказании услуг по организации горячего питания обучающихся с МАОУ «Верещагинская средняя общеобразовательная школа № 121».

Следователями Верещагинского межрайонного следственного отдела совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора проведен осмотр, изъяты образцы продуктов, которыми кормили школьников, проведены заборы, смывы с посуды, кухонной утвари, на которых в последующем обнаружены болезнетворные бактерии. Аналогичная инфекция обнаружена и у сотрудников (обслуживающего персонала) школьной столовой, а также у отравившихся школьников.

Расследование уголовного дела продолжается.

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