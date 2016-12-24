ЧП

Елена Малкова
24 Декабря, 2016 08:53

В Нижегородской области львица травмировала работника зоопарка

Мужчина намеревался погладить львицу, находящуюся в клетке.
Источник фото: animalhi.com
Нижний Новгород, 24 Декабря - DIXINEWS.

В Сормовском районе г. Н.Новгород следователи СК проводят доследственную проверку по факту травмирования работника в зоопарке.

Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

23 декабря в зоопарке в Сормовском районе Нижнего Новгорода работник получил травму. На место ЧП незамедлительно выехали следователи СО по Сормовскому району СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительной информации, в этот день утром 50-летний работник перелез через ограждения и намеревался погладить львицу, содержащуюся в клетке. Хищница травмировала пострадавшему обе руки. Мужчина был госпитализирован. Пострадавший работает в указанном зоопарке трактористом. По предварительным данным, в этот день администрация зоопарка отстранила его от работы по причине алкогольного опьянения.

Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за технику безопасности и охрану труда в зоопарке. После проверки будет принято процессуальное решение.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Екатеринбурге лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы
В Перми 13 детей-инвалидов госпитализированы в больницу с кишечной инфекцией
На трассе в Воронежской области из-за замёрзшего топлива застрял пассажирский автобус

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Омской области запретил главам покидать свои районы в новогодние праздники
Верещагино, 24 Декабря, 09:07.
В Верещагино по факту отравления школьников возбуждено уголовное дело
Нижний Новгород, 24 Декабря, 08:53.
В Нижегородской области львица травмировала работника зоопарка
Воронеж, 24 Декабря, 08:11.
В Воронежской области задержали автобус с нелегальными мигрантами
Санкт-Петербург, 23 Декабря, 16:55.
В 2017 году начнется капитальный ремонт Летнего сада в Кронштадте
Ростов-на-Дону , 23 Декабря, 15:52.
В Ростовской области шахтерам «Кингкоула» выплатили часть задолженности по зарплате
Новосибирск, 23 Декабря, 15:18.
Жительницу Новосибирска осудили за выращивание мака на приусадебном участке
Красноярск, 23 Декабря, 13:05.
В Красноярском крае директор турфирмы присвоила 300 тыс. рублей
Волгоград, 23 Декабря, 12:39.
В администрации Волгоградской области — новые кадровые назначения
Екатеринбург, 23 Декабря, 08:27.
В Екатеринбурге к 2018 году построят новую ледовую арену
Челябинск, 23 Декабря, 07:55.
Челябинск лишился Кубка мира по конькобежному спорту
Самара, 23 Декабря, 07:48.
Прокуратура Самары выявила нарушения уборки дорог от снега и наледи
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия