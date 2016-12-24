В Нижегородской области львица травмировала работника зоопарка

В Сормовском районе г. Н.Новгород следователи СК проводят доследственную проверку по факту травмирования работника в зоопарке.

Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

23 декабря в зоопарке в Сормовском районе Нижнего Новгорода работник получил травму. На место ЧП незамедлительно выехали следователи СО по Сормовскому району СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительной информации, в этот день утром 50-летний работник перелез через ограждения и намеревался погладить львицу, содержащуюся в клетке. Хищница травмировала пострадавшему обе руки. Мужчина был госпитализирован. Пострадавший работает в указанном зоопарке трактористом. По предварительным данным, в этот день администрация зоопарка отстранила его от работы по причине алкогольного опьянения.

Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за технику безопасности и охрану труда в зоопарке. После проверки будет принято процессуальное решение.