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Елена Малкова
24 Декабря, 2016 08:53
В Нижегородской области львица травмировала работника зоопарка
Нижний Новгород, 24 Декабря - DIXINEWS.
В Сормовском районе г. Н.Новгород следователи СК проводят доследственную проверку по факту травмирования работника в зоопарке.
Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
23 декабря в зоопарке в Сормовском районе Нижнего Новгорода работник получил травму. На место ЧП незамедлительно выехали следователи СО по Сормовскому району СУ СК России по Нижегородской области.
По предварительной информации, в этот день утром 50-летний работник перелез через ограждения и намеревался погладить львицу, содержащуюся в клетке. Хищница травмировала пострадавшему обе руки. Мужчина был госпитализирован. Пострадавший работает в указанном зоопарке трактористом. По предварительным данным, в этот день администрация зоопарка отстранила его от работы по причине алкогольного опьянения.
Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за технику безопасности и охрану труда в зоопарке. После проверки будет принято процессуальное решение.
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