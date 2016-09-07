В Воронежской области задержали автобус с нелегальными мигрантами

В Новоусманском районе полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства, сообщается на сайте ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудниками полиции была получена информация о планируемом передвижение иностранных граждан, нарушивших правила пребывания на территории России.

По данной информации накануне на территории райцентра полицейскими был остановлен пассажирский автобус. В салоне транспортного средства находились 72 иностранных гражданина Средней Азии.

При проверке документов подтвердилась информация о том, что иностранцы нарушили правила пребывания на территории РФ. За нарушение норм миграционного законодательства были задержаны несколько иностранных граждан, их привлекли к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Административные материалы направлены в районный суд.