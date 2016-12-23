В 2017 году начнется капитальный ремонт Летнего сада в Кронштадте

Проект капитального ремонта Летнего сада в Кронштадте получил положительное заключение Центра государственной экспертизы.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Также успешно пройдена историко-культурная экспертиза, документация согласована Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. «Малый» Летний сад является объектом культурного наследия федерального значения.

Капитальный ремонт займет три года. Планируется, что работы будут завершены в 2019 году.

Разрабатывая проект капитального ремонта, ландшафтные специалисты учитывали исторические чертежи. На объекте планируется воссоздать дубовую аллею, обновить набивные дорожки, большую гранитную лестницу и грот на холме Славы. Будет отремонтирована территория вокруг памятников.

Проектом предусмотрено обустройство в Летнем саду смотровых площадок и детских уголков со специальным оборудованием.

Садовники избавят территорию сада от деревьев, представляющих угрозу, и удалят дикую кустарниковую поросль. Вместо них на аллеях появятся около 200 новых лип, дубов, каштанов, яблонь и лиственниц, а также свыше 3,6 тыс. кустов сирени, розы, спиреи и других растений.

Администрация Кронштадтского района собирается за время капитального ремонта отреставрировать историческое ограждение Летнего сада, а Ленсвет планирует обустроить на его территории современное наружное освещение.

Комитет по благоустройству готовит документацию для проведения торгов, запланированных на I квартал 2017 года. «Не только кронштадтцы, но и все жители Петербурга ждут, когда Летнему саду вернут прежнюю красоту и ухоженность. Уверен, он станет одним из самых популярных мест и у горожан, и у туристов», - подчеркивает глава ведомства Владимир Рублевский.