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Елена Малкова
23 Декабря, 2016 15:52
В Ростовской области шахтерам «Кингкоула» выплатили часть задолженности по зарплате
Ростов-на-Дону , 23 Декабря - DIXINEWS.
Продолжаются выплаты задолженности по зарплате шахтерам «Кингкоула», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
По поручению губернатора Василия Голубева ОАО «Региональная корпорация развития» продолжает выплачивать задолженность по заработной плате работникам группы компаний «Кингкоул».
На сегодня выплаты получили 202 работника «УК «Алмазная» на сумму свыше 1,4 млн рублей. Речь идет о выплатах за июнь 2015 года по спискам сотрудников, предоставленным в октябре конкурсными управляющими и согласованными региональным министерством труда и социальной защиты.
Как сообщается, схема выплат, принятая летом этого года, остается без изменений, то есть списки сотрудников будут предоставляться конкурсными управляющими и согласовываться региональным министерством труда и социальной защиты.
Предполагаются выплаты задолженности по зарплате работникам трех угольных предприятий: ОАО «УК «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит» и ЗАО «Ростовгормаш». Планируется, что в совокупности сумма выплат по зарплате составит 50 млн. рублей.
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