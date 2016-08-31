Криминал

Елена Малкова
23 Декабря, 2016 15:18

Жительницу Новосибирска осудили за выращивание мака на приусадебном участке

В Ленинском районе вынесен приговор за культивирование наркотикосодержащего растения.
Источник фото: saroblnews.ru
Новосибирск, 23 Декабря - DIXINEWS.

Ленинский районный суд г.Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы, сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Женщину признали виновной по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере).

Суд установил, что в середине мая этого года женщина на своем приусадебном участке посеяла не менее 5 400 семян наркотикосодержащего растения рода «мак» (Papaver). До середины июля женщина ухаживала за культурами: поливала, пропалывала, рыхлила почву, желая получить высокий урожай.

В июле сотрудники полиции изъяли весь урожай наркотикосодержащих растений рода «мак». По заключению эксперта изъятые растения в высушенном состоянии (массой 480 гр.), являются наркотическим средством – «маковая соломка».

Суд приговорил женщину к 3 годам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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