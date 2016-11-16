Криминал

Елена Малкова
23 Декабря, 2016 13:05

В Красноярском крае директор турфирмы присвоила 300 тыс. рублей

Директор турфирмы присвоила свыше 300 тыс. рублей за организацию поездки в ОАЭ.
Источник фото: kapital.kz
Красноярск, 23 Декабря - DIXINEWS.

Прокуратурой Советского района поддержано обвинение по делу о присвоении директором турфирмы денег за туристические поездки, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Советским районным судом г. Красноярска рассмотрено уголовное дело в отношении директора туристической фирмы ООО «Самей». Директор обвиняется в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Как было установлено, в апреле 2016 года обвиняемая присвоила свыше 300 тыс. рублей, полученных за организацию поездки в Объединенные Арабские Эмираты. О том, что директор ООО «Самей» не оплатила путевку туроператору, потерпевшим стало известно за два дня до запланированного вылета.

В суде обвиняемая рассказала, что деньги, полученные от несостоявшихся туристов, она направила на выплату долгов перед физлицами и банками, а также на оплату туров для клиентов, которые отправились на отдых ранее.

Путевки для потерпевших женщина планировала оплатить из денег, полученных от будущих потенциальных клиентов. Но до июня 2016 в офис турфирмы за туристическими услугами никто не обратился.

Представленные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. При этом, учитывая полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, суд назначил ей 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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