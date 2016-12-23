Власть

Елена Малкова
23 Декабря, 2016 12:39

В администрации Волгоградской области — новые кадровые назначения

Администрация Волгоградской области.
Источник фото: volgograd.ru
Волгоград, 23 Декабря - DIXINEWS.

О кадровых назначениях сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Руководителем инспекции государственного жилищного надзора региона назначен Андрей Веселков. Ранее он руководил управлением жилищной инспекции Волгограда.

Надежда Каминская продолжит работу помощником губернатора. Прежде она руководила областной инспекцией госжилнадзора.

В комитете по подготовке и проведению матчей ЧМ- 2018 Волгоградской области назначен новый заместитель руководителя — им стал Марат Мирсаитов.

В региональном фонде капитального ремонта и.о. директора назначен Максим Борисов.

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