В Екатеринбурге к 2018 году построят новую ледовую арену

Строительство новой ледовой арены планируют завершить в Екатеринбурге к 2018 году, инвестиции составят порядка 240-280 млн рублей.

Грант на строительство арены выиграла хоккейная команда «Авто» на Всероссийском фестивале НХЛ в Сочи в мае 2016 года.

Об этом сообщил министр спорта и физической культуры Свердловской области Леонид Рапопорт: «Новая арена планируется к сдаче в 2018 году. Пока проекта нет, её ориентировочная стоимость составит порядка 240-280 млн рублей. Рядом будет построено здание для проживания юных спортсменов, академия-интернат хоккея, где мы будем содержать и обучать детей пяти возрастных групп».