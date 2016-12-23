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Лидия Ломакина
23 Декабря, 2016 08:27
В Екатеринбурге к 2018 году построят новую ледовую арену
Екатеринбург, 23 Декабря - DIXINEWS.
Строительство новой ледовой арены планируют завершить в Екатеринбурге к 2018 году, инвестиции составят порядка 240-280 млн рублей.
Грант на строительство арены выиграла хоккейная команда «Авто» на Всероссийском фестивале НХЛ в Сочи в мае 2016 года.
Об этом сообщил министр спорта и физической культуры Свердловской области Леонид Рапопорт: «Новая арена планируется к сдаче в 2018 году. Пока проекта нет, её ориентировочная стоимость составит порядка 240-280 млн рублей. Рядом будет построено здание для проживания юных спортсменов, академия-интернат хоккея, где мы будем содержать и обучать детей пяти возрастных групп».
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