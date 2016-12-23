Прокуратура Самары выявила нарушения уборки дорог от снега и наледи

Городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере благоустройства.

Сотрудники прокуратуры проверили качество и своевременность проведения работ по уборке автодорог от снега и наледи.

Как сообщают в ведомстве, по итогам проверки был выявлен ряд нарушений, допущенных МП «Благоустройство», отвечающим за эти работы.

Работниками прокуратуры был составлен целый список автодорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, было установлено, что с остановок общественного транспорта и с тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи.

Надзорным ведомство было установлено, что МП «Благоустройство» не оснащено должным образом в материально-техническом плане, чтобы содержать автодороги в надлежащем состоянии.

В связи с чем, в адрес главы г. Самара0 а также в адрес директора МП «Благоустройство» городской прокуратурой внесено представление.

Материалы проверки направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для привлечения виновных должностных лиц к административной ответственности.