Общество

Лидия Ломакина
23 Декабря, 2016 07:48

Прокуратура Самары выявила нарушения уборки дорог от снега и наледи

Прокуратура Самары выявила нарушения уборки дорог от снега и наледи.
Источник фото: drive2.ru
Самара, 23 Декабря - DIXINEWS.

Городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере благоустройства.

Сотрудники прокуратуры проверили качество и своевременность проведения работ по уборке автодорог от снега и наледи.

Как сообщают в ведомстве, по итогам проверки был выявлен ряд нарушений, допущенных МП «Благоустройство», отвечающим за эти работы.

Работниками прокуратуры был составлен целый список автодорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, было установлено, что с остановок общественного транспорта и с тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи.

Надзорным ведомство было установлено, что МП «Благоустройство» не оснащено должным образом в материально-техническом плане, чтобы содержать автодороги в надлежащем состоянии.

В связи с чем, в адрес главы г. Самара0 а также в адрес директора МП «Благоустройство» городской прокуратурой внесено представление.

Материалы проверки направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для привлечения виновных должностных лиц к административной ответственности.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Омской области ожидаются морозы до -47 градусов
В Красноярском крае отметили 50-летие движения студенческих отрядов
В Новосибирский дельфинарий прибыла акула-молот

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге к 2018 году построят новую ледовую арену
Челябинск, 23 Декабря, 07:55.
Челябинск лишился Кубка мира по конькобежному спорту
Самара, 23 Декабря, 07:48.
Прокуратура Самары выявила нарушения уборки дорог от снега и наледи
Москва, 23 Декабря, 07:30.
Владимир Путин в двенадцатый раз проведёт большую пресс-конференцию
Россия, Москва, 23 Декабря, 06:41.
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
Пермь, 23 Декабря, 06:26.
Виктор Басаргин отправил Правительство Пермского края в отставку
Москва, 22 Декабря, 18:38.
В Москве открылся Центр развития и повышения качества образования в области культуры и искусств
Уфа, 22 Декабря, 16:31.
В Башкирии женщина отдала мошенникам 15 тыс рублей при продаже шуб через Интернет
Нижний Новгород, 22 Декабря, 14:36.
Нижегородские библиотекари заняли призовые места на всероссийских конкурсах
Москва, 22 Декабря, 12:50.
В Домодедово таможенники перекрыли канал незаконной перевозки драгоценных камней
Воронеж, 22 Декабря, 12:42.
Воронеж вошел в ТОП-10 экологического рейтинга
Москва, 22 Декабря, 12:30.
Виртуальный музей представит редкие экспонаты Тульского музея оружия
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия