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Лидия Ломакина
23 Декабря, 2016 07:48
Прокуратура Самары выявила нарушения уборки дорог от снега и наледи
Самара, 23 Декабря - DIXINEWS.
Городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере благоустройства.
Сотрудники прокуратуры проверили качество и своевременность проведения работ по уборке автодорог от снега и наледи.
Как сообщают в ведомстве, по итогам проверки был выявлен ряд нарушений, допущенных МП «Благоустройство», отвечающим за эти работы.
Работниками прокуратуры был составлен целый список автодорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, было установлено, что с остановок общественного транспорта и с тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи.
Надзорным ведомство было установлено, что МП «Благоустройство» не оснащено должным образом в материально-техническом плане, чтобы содержать автодороги в надлежащем состоянии.
В связи с чем, в адрес главы г. Самара0 а также в адрес директора МП «Благоустройство» городской прокуратурой внесено представление.
Материалы проверки направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для привлечения виновных должностных лиц к административной ответственности.
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