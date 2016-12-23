Политика

Лидия Ломакина
23 Декабря, 2016 07:30

Владимир Путин в двенадцатый раз проведёт большую пресс-конференцию

Владимир Путин в двенадцатый раз проведёт большую пресс-конференцию.
Источник фото: ntv.ru
Москва, 23 Декабря - DIXINEWS.

Президент России Владимир Путин в 12-й раз соберёт традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию.

Впервые за годы её проведения президент отложил встречу с журналистами. В четверг, 22 декабря, когда была запланирована пресс-конференция, глава государства принимал участие траурных мероприятиях, связанных с прощанием с послом РФ в Турции Андреем Карловым.

В этом году на президентскую пресс-конференцию аккредитовалось 1,5 тысячи журналистов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об основных темах встречи, сказал, что традиционно это будут экономика, «социалка» и международная обстановка: «Традиционно тема номер один - это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера. Условия, с одной стороны, непростые и кризисные, но с другой - за этот год стали появляться первые признаки стабилизации. Очень важно, какая оценка состоянию нашей экономики будет дана со стороны президента. Я не сомневаюсь, что на этот счёт будет много вопросов».

Начало большой пресс-конференции в полдень по московскому времени. К слову сказать, самой короткой по продолжительности была пресс-конференция в 2001 году, тогда она длилась 1 час 33 минуты. Встреча с журналистами в 2008 году стала самой длительной – 4 часа 40 минут.

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