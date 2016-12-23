Челябинск лишился Кубка мира по конькобежному спорту

Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года, будет перенесён из России.

Эту информацию подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Страна и место проведения соревнований пока неизвестно.

Напомним, Россию уже лишили права принять Чемпионат мира по бобслею и скелетону, этап Кубка мира по биатлону и юношеского Чемпионата мира по биатлону.