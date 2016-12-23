Спорт

Лидия Ломакина
23 Декабря, 2016 06:41

Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону

Источник фото: m.mr7.ru
Россия, Москва, 23 Декабря - DIXINEWS.

Союз биатлонистов России добровольно отказался от проведения в нынешнем сезоне этапа Кубка мира в Тюмени и Чемпионата мира среди юниоров и юношей в Острове Псковской области.

Союз биатлонистов России не стал конфликтовать со спортивным мировым сообществом, часть которого озлобилась после выхода финальной версии доклада Ричарда Макларена, и добровольно отказался от проведения двух международных стартов.

Решение было принято на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), который в четверг, 22 декабря, заслушал рекомендации рабочей группы, изучавшей данные расследования независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Маклареном допинговых нарушений в российском спорте. Рабочая группа была создана 15 декабря, после получения международным союзом от WADA списка с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

В отношении деятельности СБР и 29 российских биатлонистов, подозреваемых в допинг-махинациях в период времени с 2011 по 2015 годы, начато расследование. Дела ещё двух спортсменов проходят по линии Международного олимпийского комитета (МОК), что свидетельствует об их выступлении на зимних Играх 2014 года в Сочи.

Главное, что в сложившейся ситуации IBU не стал идти на крайнюю меру - приостанавливать членство СБР, что означало бы отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Российские биатлонисты продолжат свое выступление на турнирах под эгидой IBU, однако во избежание дальнейшего обострения ситуации СБР добровольно отказался от проведения на территории страны двух международных стартов.

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