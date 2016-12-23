Виктор Басаргин отправил Правительство Пермского края в отставку

22 декабря губернатор Прикамья Виктор Басаргин принял решение об отставке краевого правительства.

Это стало началом предстоящей масштабной административной реформы.

Новая структура не предполагает пост председателя Правительства, как таковой вообще. Систему исполнительной власти возглавит сам губернатор.

Как сообщают в краевой администрации, в новом составе Правительство будет курировать практически все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков. Все эти изменения потребуют серьёзной корректировки нормативно-правовой базы.

По замыслу губернатора, по итогам проведённой реформы чиновников высшего ранга должно стать меньше, а взаимодействие с муниципальными образованиями должно стать более эффективным. Это укрепит региональную власть и заставит чиновников работать с большей ответственностью и эффективностью.

До того момента, пока не будет сформирован новый состав Правительства, министры будут продолжать свою работу в качестве и.о.