В Москве открылся Центр развития и повышения качества образования в области культуры и искусств

Владимир Аристархов: «Центр развития и повышения качества образования в области культуры и искусств будет готовить экспертов для аккредитации вузов культуры».

22 декабря 2016 года в Московском государственном институте культуры состоялась торжественная церемония открытия и первое заседание автономной некоммерческой организации «Центр развития и повышения качества образования в области культуры и искусств».

В мероприятии приняли участие руководители Министерства культуры Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, руководители вузов, подведомственных Минкультуры России, и представители творческого сообщества.

В начале церемонии первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов вручил благодарность Министра культуры России Владимира Мединского руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову, а также от имени собравшихся экспертов выразил слова благодарности за поддержку в создании Центра.

Владимир Аристархов сформулировал основную задачу Центра - подбор и обучение экспертов для осуществления процедуры аккредитации вузов культуры и искусств. «Надеемся, что проект послужит на благо нашему образованию и культуре», - сказал замглавы федерального ведомства.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что Центр будет участвовать в аккредитации не только вузов, подведомственных Министерству культуры России, но и других вузов, осуществляющих подготовку специалистов по направлению «культура и искусство». На его экспертов будет возложена большая ответственность при принятии решений о прохождении того или иного вуза аккредитации.

«Уверен, что Центр будет максимально объективен и беспристрастен в оценке вузов», - сказал Сергей Кравцов, после чего был подписан Приказ «Об аккредитации экспертной организации по проведению аккредитационной экспертизы» (Приказ Рособрнадзора от 22.12.2016 года).

К участникам и экспертам церемонии обратилась президент организации, народная артистка Российской Федерации Ангелина Вовк, которая выразила благодарность руководству Министерства культуры России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки за содействие в организации проекта. Она выразила уверенность, что центр будет способствовать укреплению качества образования и повышению культурного уровня.

«Я думаю, это давно назревшая проблема, которая наконец нашла своё разрешение. Могу сказать только «браво» Минкультуры России и Министерству образования, которые нашли в себе силы что-то в этой области менять», - сказал народный артист и заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

В презентации также принял участие ректор Московской консерватории им. Петра Чайковского, председатель Совета ректоров консерваторий Российской Федерации Александр Соколов, поддержавший идею создания Центра и его развития. Также на открытии Центра присутствовали ректор Московского государственного института культуры Иван Лобанов; и.о. ректора Российской академии музыки имени Гнесиных, Президент Ассоциации музыкальных образовательных учреждений Галина Маяровская; ректор театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, а также 29 экспертов, избранных из 110 претендентов-представителей вузов, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации.

После церемонии состоялся семинар для экспертов Центра, на котором выступил начальник отдела аккредитации Управления государственных услуг Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Александр Витальевич Троицкий, который подробно рассказал о документационной работе экспертов. С докладом выступил эксперт Рособрнадзора, кандидат технических наук, заместитель руководителя Департамента программной инженерии факультет НИУ ВШЭ Римма Ахметсафина. Завершилось мероприятие рабочим совещанием экспертов Центра развития и повышения качества образования в области культуры и искусств.

Для справки: Автономная некоммерческая организация «Центр развития и повышения качества образования в области культуры и искусств» создана по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для подготовки экспертов в области культуры и искусств. Организация прошла регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Основные задачи Центра – развитие и повышение качества образования в области культуры и искусств, формирование и подготовка экспертов для общественно-профессиональной и государственной аккредитационной экспертизы образовательных учреждений, реализующих специальности и направления подготовки по области знаний «Искусство и культура», содействие в подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров.

В настоящее время в состав Центра развития и повышения качества образования в области культуры и искусств входят 29 экспертов из 110 претендентов - представителей вузов, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации.