Криминал

Елена Малкова
22 Декабря, 2016 16:31

В Башкирии женщина отдала мошенникам 15 тыс рублей при продаже шуб через Интернет

Женщина сообщила неизвестному данные своей банковской карты.
Источник фото: belive.ru
Уфа, 22 Декабря - DIXINEWS.

При продаже шуб жительница Краснокамского района стала жертвой аферистов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Жулики воспользовались чрезмерной доверчивостью гражданки.

Потерпевшая, 64-летняя жительница Краснокамского района, выставила на сайте в Интернете объявление о продаже двух мутоновых шуб. В тот же день вечером ей позвонил неизвестный и сказал, что занимается скупкой старых вещей. Он сообщил, что готов купить обе шубы и даже может перечислить все деньги сразу. Женщина сообщила неизвестному данные своей банковской карты. Затем по просьбе «покупателя» женщина совершила действия, после которых переподключила мобильный банк на чужой номер сотового телефона. И сразу со счета потерпевшей исчезли 15 тыс. рублей. Женщина поняла, что лишилась сбережений и обратилась в полицию.

Стражи порядка устанавливают личность афериста. По предварительным данным, деньги ушли в Республику Татарстан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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