Культура

Елена Малкова
22 Декабря, 2016 14:36

Нижегородские библиотекари заняли призовые места на всероссийских конкурсах

Победы нижегородских библиотекарей - настоящий прорыв для библиотечной системы города.
Источник фото: spb.kp.ru
Нижний Новгород, 22 Декабря - DIXINEWS.

Сотрудники центральной районной библиотеки им. Т.Г. Шевченко завоевали два призовых места на всероссийских конкурсах, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородские библиотекари были удостоены высокого признания на Всероссийском конкурсе буктрейлеров – 2016 и Всероссийском конкурсе культурно-просветительских проектов среди центральных библиотек РФ «Моя малая родина на карте российского кинематографа».

Заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов ЦРБ им. Т.Г. Шевченко Максим Колкин за буктрейлер по книге Бенгта Янгфельда «Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг» стал призером в номинации «Non fiction».

«Эта богатая подробностями и щедро иллюстрированная биография является лучшим памятником поэту и, по-видимому, останется непревзойденной на много лет вперед», - так прокомментировал буктрейлер журнал "New York Review of Books".

Главный библиотекарь центральной районной библиотеки им. Т.Г. Шевченко Маргарита Корнилова с работой «Артист милостью джазовой» о Евгении Евстигнееве заняла III место на конкурсе «Моя малая родина на карте российского кинематографа» в номинации «Земляки кино».

Столь высокие признания - значительный прорыв для библиотечной системы Нижнего Новгорода, которая с каждым днем повышает качество и уровень работы.

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