В Домодедово таможенники перекрыли канал незаконной перевозки драгоценных камней

Сотрудники Домодедовской таможни перекрыли канал незаконной перевозки драгоценных камней, сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе ФТС России.

Задержан пассажир, который вез на себе два камня стоимостью более 12 млн. рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий домодедовские таможенники остановили гражданина Российской Федерации 1968 года рождения, прилетевшего рейсом Дубай – Москва.

При досмотре багажа пассажира среди личных вещей были обнаружены ювелирные изделия. Мужчина с готовностью предъявил чеки на украшения и утверждал, что больше никаких ценных изделий при себе не имеет. Однако было решено провести личный таможенный досмотр пассажира для выявления возможных сокрытий. Выяснилось, что на шее пассажира была цепочка с двумя кулонами. Кулоны выполнены из тонкой оправы со вставками из крупных камней. Документов, подтверждающих стоимость этих ювелирных изделий, пассажир не предоставил. И не смог объяснить, почему скрывал изделия.

Было решено провести таможенную экспертизу. По результатам экспертизы выяснилось, что ограненные вставки являются бриллиантом высокой чистоты весом 4.62 карата и розовым сапфиром весом 8.31 карата. Стоимость драгоценных камней достигает свыше 10 млн. рублей для бриллианта и более 2 млн. рублей для сапфира. Цепочка и оправа кулонов, выполненные из сплава с содержанием серебра, как оказалось, ценности не представляют.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 3 млн. рублей. Максимальное наказание по данной статье – два года лишения свободы.