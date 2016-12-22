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Елена Малкова
22 Декабря, 2016 12:42
Воронеж вошел в ТОП-10 экологического рейтинга
Воронеж, 22 Декабря - DIXINEWS.
Воронеж сохранил лидирующие позиции в экологическом рейтинге городов России, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Минприроды России подвело итоги рейтинга экологического управления городов России за 2015 год.
В рейтинге участвовали города федерального значения и административные центры всех субъектов РФ, и дополнительно 9 крупных городов страны. Всего в рейтинге участвовали 94 города.
Воронеж вошел в десятку лидеров, заняв 7 место среди городов-участников рейтинга.
Структура рейтинга 2015 года, как и в прошлые годы, отражает семь ключевых направлений: транспорт, энергопотребление, воздушная среда, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда, управление воздействием на окружающую среду. Воронеж продемонстрировал равно высокие показатели по всем категориям.
Ежегодный экологический рейтинг формируется с 2013 года.
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