Госдумой РФ принят законопроект о переносе сроков ответственности за невнесение сведений в ГИС ЖКХ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект о переносе сроков ответственности за невнесение сведений в ГИС ЖКХ.

Внесенные поправки предусматривают перенос сроков наступления обязанности по размещению информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на 1 июля 2017 года и введение административной ответственности с 1 января 2018 года. Исключение составляют города федерального значения, для которых такая обязанность наступит позже. Для организаций, чья обязанность по размещению информации по закону уже наступила, сроки переноситься не будут.

«К сожалению, не все участники рынка смогли справиться с размещением информации в ГИС ЖКХ в установленный законом срок. В министерство поступило большое количество обращений от организаций сферы ЖКХ и региональных органов власти с просьбой перенести сроки административной ответственности. Мы пошли коллегам навстречу. Было принято решение не устраивать шоковую терапию и отложить введение обязанности по размещению информации на полгода — до 1 июля 2017, а ответственность на год, чтобы все успели качественно выполнить свои обязанности, не боясь быть оштрафованными», — отметил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев.

По словам заместителя министра, весной 2016 года Минкомсвязь России совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ закончила формирование нормативной правовой базы, система прошла аттестацию на соответствие требованиям безопасности и была введена в промышленную эксплуатацию 1 июля 2016 года. При этом система вводилась поэтапно — так, например, уже с мая 2015 года в ГИС ЖКХ органы Государственного жилищного надзора начали вести реестр лицензий управляющих организаций. Сейчас в системе работают более 15 тыс. управляющих компаний (100%) и региональные органы власти. Иначе ситуация обстоит с товариществами собственников жилья и ресурсоснабжающими организациями. Их зарегистрировано 61% и 71% соответственно.

Всего в системе зарегистрировано более 69 тыс. организаций, внесена информация о 8,9 млн домов, 23 млн лицевых счетов. Прошли интеграцию и передают информацию в ГИС ЖКХ 1603 ИТ-систем в сфере ЖКХ, в том числе 425 банков размещают информацию о фактах оплаты жилищно-коммунальных услуг. На данный момент размещено 223 млн фактов оплаты. Минкомсвязь России провела с участниками рынка и органами власти более 400 бесплатных семинаров, видео которых размещено на главной странице ГИС ЖКХ вместе с учебниками и видео-инструкциями.

В ближайшее время закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения органов государственного жилищного надзора полномочиями по проверке установленного норматива потребления коммунальных услуг)» поступит на одобрение Совета Федерации РФ и подписание Президента РФ.

«До 1 июля 2017 года времени осталось мало, и всем участникам рынка и региональным органам власти необходимо приложить все усилия, чтобы наладить свою работу и успеть вовремя разместить всю необходимую информацию. Больше переносов не будет», — отметил Михаил Евраев.