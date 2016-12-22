Криминал

Лидия Ломакина
22 Декабря, 2016 09:41

В Челябинске 17-летняя мать убила своего 3-месячного сына

Источник фото: nhkauto.ru
Челябинск, 22 Декабря - DIXINEWS.

Молодая мать признана виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в ноябре прошлого обвиняемая так избила своего 3-месячного сына, что младенец от полученных травм скончался.

При этом в ходе судебного заседания, в надежде избежать наказания, мать-убийца пыталась обвинить в содеянном своего сожителя. Однако, стороне обвинения удалось доказать, что к смерти грудного младенца причастна именно она.

Суд приговорил 17-летнюю девушку к пяти годам воспитательной колонии. Осужденная также проходит лечение у психиатра.

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