В Челябинске 17-летняя мать убила своего 3-месячного сына

Молодая мать признана виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в ноябре прошлого обвиняемая так избила своего 3-месячного сына, что младенец от полученных травм скончался.

При этом в ходе судебного заседания, в надежде избежать наказания, мать-убийца пыталась обвинить в содеянном своего сожителя. Однако, стороне обвинения удалось доказать, что к смерти грудного младенца причастна именно она.

Суд приговорил 17-летнюю девушку к пяти годам воспитательной колонии. Осужденная также проходит лечение у психиатра.