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Лидия Ломакина
22 Декабря, 2016 09:41
В Челябинске 17-летняя мать убила своего 3-месячного сына
Челябинск, 22 Декабря - DIXINEWS.
Молодая мать признана виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в ноябре прошлого обвиняемая так избила своего 3-месячного сына, что младенец от полученных травм скончался.
При этом в ходе судебного заседания, в надежде избежать наказания, мать-убийца пыталась обвинить в содеянном своего сожителя. Однако, стороне обвинения удалось доказать, что к смерти грудного младенца причастна именно она.
Суд приговорил 17-летнюю девушку к пяти годам воспитательной колонии. Осужденная также проходит лечение у психиатра.
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