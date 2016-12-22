Общество

Лидия Ломакина
22 Декабря, 2016 09:27

В Омской области ожидаются морозы до -47 градусов

Омск, 22 Декабря - DIXINEWS.

В ночь на 23 декабря по северным районам Омской области температура воздуха может опуститься до -47 градусов.

Как сообщает Обь-Иртышский УГМС, днём 22 декабря будет достаточно морозно -27…-32 градуса, местами до -40.

Однако ночью, 23 декабря, столбик термометра опустится ещё ниже. Омичей ожидают экстремальные морозы до -47 градусов.

Средняя температура будет составлять -34…-39 градусов, в северных района -42…-47 градусов. Днём морозная погода сохранится.

Потепление ожидается только 24 декабря. Будет -15…-20 градусов.

В ГУ МЧС настоятельно рекомендуют населению одеваться теплее, без необходимости не выходить на улицу.

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