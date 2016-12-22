В Казани при пожаре на пороховом заводе погиб человек

21 декабря в здании порохового завода произошёл пожар с частичным обрушением одного из строений.

В ликвидации возгорания были задействованы 76 сотрудников казанского пожарно-спасательного гарнизона и 20 единиц техники.

В результате пожара погибла 26-летняя сотрудница предприятия, ещё один человек пострадал.

По данному факту СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Ведётся следствие.