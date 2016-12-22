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Лидия Ломакина
22 Декабря, 2016 09:08
В Казани при пожаре на пороховом заводе погиб человек
Казань, 22 Декабря - DIXINEWS.
21 декабря в здании порохового завода произошёл пожар с частичным обрушением одного из строений.
В ликвидации возгорания были задействованы 76 сотрудников казанского пожарно-спасательного гарнизона и 20 единиц техники.
В результате пожара погибла 26-летняя сотрудница предприятия, ещё один человек пострадал.
По данному факту СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Ведётся следствие.
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