Администрацию губернатора Пермского края возглавил начальник управления Минюста

Губернатор Виктор Басаргин назначил и.о. руководителя администрации Рустема Юсупова, ранее возглавлявшего управление Минюста РФ по Пермскому краю.

20 декабря был последним рабочим днём Юсупова в должности руководителя ведомства.

Известно, что в настоящее время Рустем Юсупов находится в Москве на семинаре-совещании для вице-губернаторов и глав администрации субъектов, которое проводит администрация Президента РФ. Тема встречи – «Внутренняя политика и социально-экономическая повестка: актуальные тенденции и задачи».

Напомним, накануне Виктор Басаргин отправил в отставку главу администрации Анатолия Маховикова, назначив его своим советником.