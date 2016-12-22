Политика

Лидия Ломакина
22 Декабря, 2016 08:58

Администрацию губернатора Пермского края возглавил начальник управления Минюста

Рустем Юсупов.
Источник фото: territoriaprava.ru
Пермь, 22 Декабря - DIXINEWS.

Губернатор Виктор Басаргин назначил и.о. руководителя администрации Рустема Юсупова, ранее возглавлявшего управление Минюста РФ по Пермскому краю.

20 декабря был последним рабочим днём Юсупова в должности руководителя ведомства.

Известно, что в настоящее время Рустем Юсупов находится в Москве на семинаре-совещании для вице-губернаторов и глав администрации субъектов, которое проводит администрация Президента РФ. Тема встречи – «Внутренняя политика и социально-экономическая повестка: актуальные тенденции и задачи».

Напомним, накануне Виктор Басаргин отправил в отставку главу администрации Анатолия Маховикова, назначив его своим советником.

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