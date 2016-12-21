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Елена Малкова
21 Декабря, 2016 16:40
В Красноярском крае отметили 50-летие движения студенческих отрядов
Красноярск, 21 Декабря - DIXINEWS.
В Сибирском федеральном университете отметили 50-летие основания движения студенческих отрядов в Красноярском крае, сообщается на официальном портале региона.
В торжественном мероприятии приняли участие более 600 бойцов студотрядов, ветераны движения, представители исполнительной и законодательной власти региона.
От имени губернатора участников торжественного мероприятия поздравила заместитель главы региона Инесса Акентьева. Заместитель губернатора поздравила студенческие отряды края с победой в конкурсе региональных штабов всероссийского движения.
На торжественном вечере были отмечены отличившиеся бойцы студотрядов края, ветераны движения – бойцы и комиссары отрядов ХХ века, лучшие студенческие отряды края. По итогам года звание лучшего студенческого отряда получил линейный студенческий отряд "Фридом", а лучшим признан штаб Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Стоит отметить, что в течение трудового лета на различных объектах работали 4 108 молодых людей. География объектов обширна: Амурская область (космодром «Восточный»), Крым, Краснодарский край и другие регионы России.
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