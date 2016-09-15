Пермское УФАС направит материалы о нарушениях Региональной службы по тарифам в ФАС России

Все тарифы на тепло на 2017 год приняты Региональной службой по тарифам с нарушением действующего законодательства.

Речь идет о более ста тарифах для тепловых организаций по всему Пермскому краю.

Только 20 декабря в течение одного заседания Региональная служба по тарифам рассмотрела 95 тарифных дел. При этом в Правление РСТ входит также представитель антимонопольного органа. Однако, вопреки требованиям Постановления Правительства РФ, руководство РСТ за 10 календарных дней не направило в адрес Пермского УФАС России уведомление о проведении заседания, а также за 5 рабочих дней не представило материалы к заседанию. Пермское УФАС России направит материалы о допущенных РСТ нарушениях в ФАС России для принятия дальнейших мер реагирования.

Ранее специалисты Пермского УФАС России представили Региональной службе по тарифам Пермского края заключение, в котором указали на то, что три тарифных дела на передачу электроэнергии требуют более детального изучения, и РСТ следует перенести дату утверждения этих тарифов. Речь шла о тарифах делах АО «Сан ИнБев» (организация располагается в микрорайоне Липовая гора Перми), ООО «СетьИнвест (Пермский городской округ) и ООО «Энергосервис Звёздного». Антимонопольная служба увидела признаки нарушений при расчёте перечисленных тарифов, а именно — неверно рассчитанной налоговой нагрузки на организацию, а также включение в тариф расходов на содержание имущества, не участвующего в регулируемой деятельности. По требованию УФАС утверждение тарифных дел было отложено, а в РСТ были запрошены необходимые пояснения.

Справка: Постановление Правительства РФ от 21.02.2011 N 97 (ред. от 04.09.2015) "Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов":

Члены коллегиального органа, не являющиеся работниками органа регулирования, не позднее чем за 10 календарных дней извещаются о проведении заседания коллегиального органа. По планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка.