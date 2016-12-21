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Елена Малкова
21 Декабря, 2016 14:06
ЦТО «Жигулевской долины» прошел сертификацию TIER III Facility Uptime Institute
Самара, 21 Декабря - DIXINEWS.
Центр технического обеспечения тольяттинского технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» получил сертификат Uptime Institute - Института Аттестации уровня работоспособности - на соответствие категории построенного объекта TIER III Facility.
Информация об этом размещена на сайте правительства Самарской области.
«Это седьмой объект в России, подтвержденный таким высоким уровнем, и первый за пределами Москвы и Московской области», - говорится в сообщении.
ЦТО «Жигулевской долины» - это современный дата-центр с шестью машинными залами общей площадью 843 кв.м.. Дата-центр вмещает 326 стоек мощностью до 20 кВт каждая. Одним из значительных достоинств ЦТО «Жигулевской долины» является возможность проводить ремонтно-профилактические работы без необходимости приостанавливать работу объекта.
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