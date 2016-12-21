В Новосибирский дельфинарий прибыла акула-молот

Акула-лопата для новосибирского Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» прибыла из Москвы.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В связи с прибытием в аэропорт «Толмачево» молотоголовой акулы (или акула-лопата) инспекторы Россельхознадзора по Новосибирской области провели необходимый ветеринарный контроль. Как сообщается, авиаперевозка молотоголовой акулы осуществлялась при полном соблюдении всех ветеринарно-санитарных требований. На сегодня обитательница морей и океанов размещена на территории Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния».