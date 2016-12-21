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Елена Малкова
21 Декабря, 2016 13:33
В Новосибирский дельфинарий прибыла акула-молот
Новосибирск, 21 Декабря - DIXINEWS.
Акула-лопата для новосибирского Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» прибыла из Москвы.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
В связи с прибытием в аэропорт «Толмачево» молотоголовой акулы (или акула-лопата) инспекторы Россельхознадзора по Новосибирской области провели необходимый ветеринарный контроль. Как сообщается, авиаперевозка молотоголовой акулы осуществлялась при полном соблюдении всех ветеринарно-санитарных требований. На сегодня обитательница морей и океанов размещена на территории Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния».
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