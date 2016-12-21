Спорт

Елена Малкова
21 Декабря, 2016 13:02

Казанский «УНИКС» обыграл турецкий «Галатасарай»

Домашний матч завершился со счетом 73:60.
Источник фото: unics.ru
Казань, 21 Декабря - DIXINEWS.

Баскетболисты казанского УНИКСа в матче Евролиги победили турецкий клуб «Галатасарай», сообщает пресс-служба администрации Казани.

Домашний матч завершился со счетом 73:60.

В начале встречи впереди был «Галатасарай» – 8:5 в пользу гостей. Затем казанцы перехватили инициативу и завершили первую четверть победой 15:11. Вторая четверть прошла в упорной борьбе: 22:20 – итоги в пользу хозяев площадки. На большой перерыв команды ушли при счете 37:31 в пользу УНИКСа.

И по итогам третьей четверти матча хозяева были впереди – 55:43. Заключительную четверть казанский «УНИКС» выиграл с перевесом в одно очко (18:17), тем самым подтвердив свою победу в матче.

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